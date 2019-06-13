طوربيد يستهدف ناقلتي نفط في بحر عمان والبحرية الأميركية توضح والبريطانية تتأهب

المواطن -الرياض

قالت البحرية الأميركية، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن “ترايد وندز” القول إن ناقلة نفط نرويجية أصيبت في الحادث، وأن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان، بحسب مصدر بالشحن البحري.

وكانت وكالة “رويترز” قد أوردت أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.

أبحرت من أبو ظبي:

كما نقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وحذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي “الحذر الشديد” وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأميركية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل.

تأهب بريطاني:

وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر يوم الخميس، ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقًا في الأمر.

وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، في وقت سابق، إن قيادته على “علم” بوقوع حادث في المنطقة. ورفض الإفصاح عن المزيد. وقال لـ”أسوشيتد برس”: “نحن نعمل على الحصول على تفاصيل”.

وجاء الحادث فيما زعمت وسائل إعلام إيرانية – دون أن تقدم أي دليل – وقوع انفجار في المنطقة استهدف ناقلات نفط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.

وأضافت أنه طبقاً للتحقيقات الجارية فإنه قد تم استهداف ناقلتي نفط.