فيديو مؤثر.. البلسم تمنح إيماني الأمل في تنزانيا

المواطن - الرياض

تحت عنوان “البلسم تمنح إيماني الأمل”، سلط فيديو لمنظمة البلسم الدولية السعودية، الضوء على حالة الطفل إيماني الذي كان يعاني من توسع في القنوات المرارية.

وتقدم البلسم خدماتها مجانًا للمرضى والمحتاجين خاصة الأطفال في تنزانيا، لتتدخل جراحيًا عبر فريق طبي محترف لعلاج الطفل إيماني ومنحه الأمل مرة أخرى، ليصبح قادرًا على الحياة الطبيعية والتحرك والسير.

وكان فريق البلسم قد بدأ رحلته أمس الأول من الرياض إلى تنزانيا لإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال المحتاجين.

وبدأت بعثة فريق منظمة البلسم الدولية في تنزانيا أولى عملياتها بقيادة الدكتور زكريا حبيب للتخفيف عن المرضى والمحتاجين في تنزانيا.