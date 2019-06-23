موعد مباريات الأحد في بطولة كوبا أمريكا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في دولة البرازيل.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كولومبيا وباراجواي ضمن مباريات المجموعة الثانية، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي قطر والأرجنتين، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن المنتخب الكولومبي تأهّل بشكل رسمي لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا؛ وذلك بعد الفوز على منتخبي الأرجنتين وقطر في أول جولتين.

أما المنتخب القطري فسيُقاتل للفوز على الأرجنتين من أجل ضمان الصعود لربع النهائي كأفضل ثالثٍ، وسيكون الهدف ذاته هو هدف المنتخب الأرجنتيني عند مواجهة المنتخب القطري.

ويُذكر أن المنتخب البرازيلي كان تمكّن بالأمس من الفوز على منتخب بيرو بخماسية دون ردً ليضمن صدارة المجموعة الأولى والعبور لدور الثمانية.

وتأهل حتى الآن أربعة منتخبات فقط لدور الثمانية وهم” البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، تشيلي”.