إنجاز مميز لـ الفهود بعد رباعية مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية

المواطن - محمد سمعه

تمكّن منتخب الكونغو من تحقيق فوز كبير في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية برباعية دون رد بالأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لـ المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

وجدّد منتخب الكونغو آماله في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى دور الستة عشر بعد فوزه العريض في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية.

وحقّق منتخب الفهود الكونغولية في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، إنجازًا مميزًا حيث أصبح منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب أكبر فوز في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بعد فوزه برباعية نظيفة.

إنجاز مميز

وتخطت أهداف منتخب الكونغو في لقاء زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، أهداف المنتخب المالي والذي فاز على موريتانيا في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات برباعية مقابل هدف، ليتمكن منتخب الكونغو من تحقيق الأفضلية وهو الفوز برباعية دون رد.

ويُذكر أن منتخب زيمبابوي ودّع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الدور الأول، خاصة أن الخسارة برباعية في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية قضت على آماله في العبور لدور ثمن النهائي.

وقبل إقامة مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، كان منتخب زيمبابوي خسر من منتخب مصر في لقاء افتتاح الكان الإفريقي بهدف دون رد أحرزه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، ثم تعادل منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية مع المنتخب الأوغندي.

وشهدت مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، تألقًا كبيرًا من اللاعب سيدريك باكامبو والذي أحرز هدفين لـ منتخب الكونغو في شباك المنتخب الزيمبابوي.

وكان المنتخب المصري فاز على منتخب أوغندا بالأمس بثنائية دون رد حيث انطلقت المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وقت إقامة مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية.

وبعد نهاية مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، تُقام اليوم أربع مباريات في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة والرابعة.