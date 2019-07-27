إيطاليا تكرم دبلوماسيًّا كويتيًّا لإسهامه في تعزيز العلاقات

المواطن - متابعة

منحت الجمهورية الإيطالية وسام الاستحقاق بدرجة ضابط كبير إلى سفير الكويت السابق الشيخ علي خالد الجابر الصباح؛ تقديرًا لجهوده وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية الايطالية الكويتية المتميزة.

وقام وكيل رئاسة الوزراء السيناتور جان كارلو جورجيتي؛ نيابة عن رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، بوضع “شارة” الوسام الرسمي على صدر السفير الخالد في احتفال رسمي بقصر “كيجي” مقر الحكومة بحضور كبير المستشارين، والقائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامي الزمانان.

وهنأ وكيل رئاسة الوزراء الشيخ علي الخالد على تقلده بجدارة وسام الاستحقاق الفخري الرفيع وإدراجه على سجل الجمهورية الإيطالية بدرجة ضابط كبير رقم 257 لكبار الشخصيات الرسمية بمرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا ورئيس مجلس الوزراء باعتباره عرفانًا بما أسداه من خدمات لصالح العلاقات الثنائية الوطيدة.

وأكد جورجيتي اعتزازه وتقدير الحكومة بالسفير الشيخ الخالد كصديق كبير لإيطاليا، مثنيًا على جهوده النشطة طوال سنوات عمله الخصبة والمثمرة في روما ممثلًا لدولة الكويت الصديقة وراعيًا دؤوبًا لمصالحها والعلاقات الثنائية التي تشهد ازدهارًا مطردًا على مختلف الأصعدة.

وأثنى ممثل رئيس الوزراء الكويتي على عمل السفير الدبلوماسي الممتاز ومبادراته الناجحة على الصعيد الشعبي والثقافي، مؤكدًا حرص إيطاليا على تطوير علاقاتها الخاصة مع الكويت بمكانتها الهامة كشريك رئيسي في المنطقة وفي المحافل الدولية وتجمعهما مصالح اقتصادية واسعة وواعدة.

من جانبه عبر السفير الخالد عن امتنانه البالغ لهذه اللفتة العالية من قبل رئيس الدولة ورئيس الوزراء والحكومة وتشرفه بحمل هذا الوسام الرفيع صديقًا لإيطاليا، معتزًّا بفترة عمله الدبلوماسي الغنية في روما في خدمة العلاقات الرسمية والشعبية وبمشاعر المودة والصداقة التي تعكس عمق روابط الصداقة بين الكويت وإيطاليا.

وأعربت عن سعادته بالتقدم الكبير الذي شهدته علاقات الكويت مع روما في السنوات الأخيرة ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، مشددًا على الأهمية الخاصة للعلاقات مع إيطاليا بمكانتها ودورها المؤثر على الصعيدين الأوروبي والدولي وكشريك ممتاز في التنمية وفي تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

ونال الشيخ الخالد خلال عمله الدبلوماسي شهادات تكريم دولية ووطنية عديدة أبرزها وسام “سيمون بوليفار”، وجائزة من “أفضل شخصية دبلوماسية” من حكومة فنزويلا، ووساما “الدرجة الأولى” من حكومة كولومبيا ومن حكومة نيكاراغوا، ووسام “الدرجة الأولى” من هيئة الصليب الأحمر، وشهادة تكريم دولية من برنامج الأغذية العالمي، بجانب وسام “الزئبقة الذهبية” من مدينة فلورنسا، وجائزة “الشخصية المميزة” من مدينة روما.