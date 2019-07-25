الراجحي: لن نسمح بتجاوزات تعيق التوطين

المواطن - الرياض

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات فيما يتعلق بتوطين الوظائف.

وقال الوزير الراجحي تعليقاً على إعلان إحدى الشركات وظائف لأبناء إحدى الجنسيات العربية : أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً.

وكانت وزارة العمل أكدت أنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة والتحقق منه جارٍ؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.