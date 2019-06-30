الكونغو الديمقراطية تُسقط زيمبابوي برباعية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

اكتسح منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب زيمبابوي برباعية دون رد بالأمس، في إطار لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة في مصر.

بدأ منتخب الكونغو المباراة بضغط هجومي كبير، حيث تمكن اللاعب جوناثان بولينغي من إحراز الهدف الأول للمنتخب الكونغولي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب سيدريك باكامبو، الهدف الثاني لـ منتخب الكونغو في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل منتخب الكونغو الديمقراطية ضغطه الشديد فنجح في إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب سيدريك باكامبو في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء.

واختتم اللاعب بريت أسومبالونجا أهداف مباراة الكونغو وزيمبابوي، مُحرزًا الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر اللقاء.

وأصبح رصيد منتخب الكونغو بعد الفوز، ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، أما منتخب زيمبابوي فتواجد في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة ليُودع كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر فاز على أوغندا بثنائية دون رد في إطار لقاءات المجموعة الأولى.