تنزانيا ضد الجزائر .. محاربو الصحراء يبدعون ويحققون العلامة الكاملة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة تنزانيا ضد الجزائر، التي أُقيمت على ملعب السلام، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بفوز محاربي الصحراء بثلاثية دون رد.

تنزانيا ضد الجزائر:

وأراح مدرب محاربي الصحراء، جمال بلماضي، 9 لاعبين في مباراة تنزانيا ضد الجزائر بالجولة الأخيرة، واكتفى بالثنائي الأساسية حارس المرمى رايس مبولحي، ونجم خط الوسط إسماعيل بن ناصر، وشارك رياض محرز وبغداد بونجاح قبل نهاية اللقاء.

وبدأت مباراة تنزانيا ضد الجزائر بشكل سريع، وسيطر محاربو الصحراء على اللعب، ونجح إسلام سليمان في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 34، قبل أن يُسجل آدم أوناس هدفين في الدقيقتين 40 و45.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات محاربي الصحراء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وسط تراجع تام للاعبي المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم، لتنتهي مباراة تنزانيا ضد الجزائر بفوز الأخير بنتيجة 3/0.

ترتيب مجموعة الجزائر:

وبعد مباراة تنزانيا ضد الجزائر في الجولة الأخيرة، رفع منتخب محاربي الصحراء رصيده إلى 9 نقاط ليحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، فيما حلت السنغال في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم كينيا برصيد 3 نقاط.

وتمكنت 3 منتخبات من تحقيق العلامة الكاملة في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن، وهم مصر البلد المستضيف والمغرب، قبل أن يلحق بهم محاربي الصحراء بعد حسم مباراة تنزانيا ضد الجزائر لصالحه.