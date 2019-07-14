تونس والسنغال .. ماني يستعيد الذكريات

المواطن - مروة نبيل

خطف ساديو ماني الأنظار قبل انطلاق مباراة تونس والسنغال اليوم، بلقطة عفوية مع مدرب نسور قرطاج، الفرنسي آلان جيريس.

ماني وجيريس:

ونشر حساب Football Together الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم أسود التيرانغا ساديو ماني وهو يتبادل الحديث مع مدربه السابق جيريس قبل انطلاق مباراة تونس والسنغال اليوم.

وعلق على الصور التي تم التقاطها قبل مباراة تونس والسنغال اليوم، قائلًا: “صور جميلة لساديو ماني في أحضان آلان جيريس، مدربه السابق، الذي جعله يلعب أول كأس الأمم الأفريقية له في عام 2015 مع منتخب السنغال”.

تونس والسنغال:

واحتضن ملعب “الدفاع الجوي”، مباراة تونس والسنغال اليوم، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، المقامة حاليًّا في مصر.

وشهدت مباراة تونس والسنغال ندية كبيرة من المنتخبين، ووجدا صعوبة كبيرة في هز الشباك، حيث سيطر منتخب أسود التيرانغا على معظم فترات الشوط الأول، ولكن لم ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي.

وضغط نسور قرطاج مع بداية أحداث الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء سددها فرجاني ساسي، إلا أن حارس المرمى جوميز أبعدها، ثم احتسب حكم مباراة تونس والسنغال ركلة جزاء للأسود، ولكن معز حسن تألق وأخرجها.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة تونس والسنغال بالتعادل السلبي، ليلعبا أشواطًا إضافية، قبل أن يحرز ديلان برون هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101، ليخطف أسود التيرانغا بطاقة الصعود لنهائي الكان 2019.