حيلة ذكية لتفادي المخالفات المرورية

المواطن - متابعة

على الرغم من أن السير دون مصباح خلفي يعد مخالفة تستوجب العقوبة، فإن الشرطة الأمريكية أعفت سائقًا من العقوبة؛ حيث لجأ إلى حلية ذكية لتفادي المخالفة.

وبعدما انكسر المصباح الخلفي للمركبة لجأ السائق إلى تثبيت زجاجة بها مشروب الطاقة أحمر اللون في مكان المصباح؛ لتوحي لمن يأتي من الخلف بأن المصباح في مكانه.

وبررت الشرطة عدم تغريم السائق بأنه في طريقه إلى إصلاحها ولجأ لهذا الأمر لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وأثنت السلطات على تصرف السائق الذكي، لكنها شددت على أن وضع الزجاجة حل مؤقت ولا يمكن أن يكون نهائيًّا.

وحسب القانون الأمريكي، يجب أن تزود جميع المركبات بمصباح خلفي أحمر اللون، يمكن رؤيته من على بعد 30 مترًا على الأقل.