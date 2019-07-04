دنيا بطمة بإطلالة أنيقة وقفطان مغربي

المواطن - متابعة

ظهرت المطربة المغربية دنيا بطمة في جلسة تصوير جديدة خضعت لها ونالت تعليقات إيجابية من محبيها.

وقدمت دنيا بطمة نفسها بإطلالة ناعمة أنيقة، ارتدت خلالها قفطاناً مغربياً باللون الفضي.

والمعروف أن دنيا بطمة هي مغنية مغربية، من مواليد 1 أبريل 1991 وهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

ولقب الفنان راغب علامة، الفنانة دنيا بطمة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي حيث حصلت فيه على المرتبة الثانية.

وأنهت دنيا بطمة دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير أراب آيدول عام 2011.

ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت دنيا بطمة العالم العربي بحنجرتها الذهبية، ودقة أدائها لأغاني النجوم، كما أنها كانت خير سفير للفن المغربي بعد أن انتزعت إعجاب الجمهور العربي٬ ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، كما أثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة MBC.