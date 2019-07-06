رسميًّا.. لوفتوس تشيك يمدد عقده مع تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، روبن لوفتوس تشيك، حتى منافسات عام 2024.

وأعرب لوفتوس تشيك عن سعادته بالاستمرار مع تشيلسي الإنجليزي، وقال: “أنا سعيد حقًّا لأنني سأبقى هنا لمدة 5 سنوات أخرى، لقد نشأت في هذا المكان، وأتمنى اللعب هنا لأطول فترة”.

وتابع صاحب الـ23 عامًا تصريحاته لموقع نادي تشيلسي الإنجليزي الرسمي، قائلًا: “عندما أنظر إلى الماضي، أرى كيف تطورت بفضل العمل الشاق.. إنه شعور جيد، ويجعلني أرغب في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل”.

واختتم لوفتوس تشيك تصريحاته قائلًا: “آمل أن أفوز بالكثير من الألقاب مع تشيلسي، وأن أقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق؛ كي أصبح لاعبًا مهمًّا في النادي”.