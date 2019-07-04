صور.. وصول أولى رحلات الحجاج القادمين إلى المملكة ووزير الحج في استقبالهم

المواطن - جدة

وصلت إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والقادمة من جمهورية بنجلاديش الشعبية عبر “طيران الخطوط الجوية العربية السعودية” تحمل على متنها ٢٣٧ راكباً. حيث من المتوقع وصول نحو ٤٠٠٠ حاج من جنسيات مختلفة بنهاية هذا اليوم الخميس.

وكان في استقبال أولى رحلات الحجاج القادمين إلى المملكة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وعدد من المسؤولين، ورحّب معاليه بضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم لأداء مناسكهم في راحة واطمئنان، مشيداً بالجهود والتسهيلات الكبيرة التي هيّأتها حكومة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء فترة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين.

وأكّد معالي وزير الحج والعمرة أن الوزارة بمختلف قطاعاتها تعمل بشكل دؤوب وبالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة خدمات الحج على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وحثّ وزير الحج والعمرة كافة منسوبي الوزارة على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.



من جهة أخرى اطلع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على آلية تنفيذ مبادرة نقل الأمتعة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والمعنية بنقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، والتي تطبق لأول مرة في موسم حج هذا العام، والتي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات وصول الحجاج بما يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتسهيل وصول المسلمين لأداء المناسك وتحسين تجربتهم وإثرائها.