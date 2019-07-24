لحظة مؤثرة.. تيريزا ماي تغادر البرلمان بدموع وتصفيق حار

المواطن - متابعة

ودّعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي المنصب رسميًا اليوم بعد كلمة ألقتها أمام البرلمان البريطاني قبل أن تتوجه إلى الملكة إليزابيث الثانية لتقديم استقالتها بشكل رسمي.

وقبل عدة أسابيع قررت تيريزا ماي التخلي عن منصبها بعدما وصلت إلى طريق مسدود في مسيرة المفاوضات حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي حيث أخفقت في إقناع النواب بخطتها للخروج ومع ذلك كان وداع النواب لها وسامًا على صدرها.

وفي كلمتها الوداعية من مقر الحكومة البريطانية في 10 دواننيغ ستريت قالت تيريزا ماي : إن “بريطانيا بلاد الفرص والإمكانيات”.

وأضافت متوجهة إلى النساء: “ليست هناك حواجز أمام النساء للعمل في منصب رئاسة الحكومة البريطانية”.

وتابعت: “أستقيل من رئاسة الحكومة لكنني سأبقى عضوًا في البرلمان وسألعب دوري في خدمة مستقبل بريطانيا العظيم”.