ماي تبحث مصير الناقلة الإيرانية

المواطن - متابعة

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستجتمع مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو في وقت لاحق يوم الأربعاء لبحث مصير ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة جريس 1.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة في وقت سابق هذا الشهر قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك العقوبات المفروضة على سوريا.

وتمّ اعتقال قائد الناقلة واثنين من ضباطها بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على حكومة دمشق.

وتعهّدت بريطانيا بتسهيل تحرير الناقلة إذا تعهّدت طهران بعدم وصولها إلى سوريا واحترمت الاتفاق الأوروبي.