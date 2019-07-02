موريتانيا ضد تونس .. أداء نسور قرطاج يقلق الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خيب لاعبو نسور قرطاج آمال جماهيرهم، بعد المستوى الذي ظهروا عليه خلال مباراة موريتانيا ضد تونس، التي أُقيمت على إستاد السويس، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019.

موريتانيا ضد تونس:

وانتهت مباراة موريتانيا ضد تونس بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث حاول منتخب “المرابطون” هز الشباك، وكان الأكثر خطورة طوال أحداث الشوط الأول، وكاد يوسف المساكني أن يُسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة، ولكن مرت تسديدته بجوار المرمى.

وجاء أداء نسور قرطاج مخيبًا للآمال خلال مباراة موريتانيا ضد تونس في آخر مواجهات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تراجع اللاعبون للدفاع، وافتقدوا الدقة والتركيز في إنهاء الهجمات، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وبعد مباراة موريتانيا ضد تونس في الجولة الأخيرة، رفع منتخب نسور قرطاج رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته، ويتأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي.

انتقادات لـ جيريس:

وعلى الرغم من تأهل منتخب نسور قرطاج رسميًّا، إلا أن الجماهير هاجمت المدرب آلان جيريس واللاعبين؛ لتراجع مستواهم في مباراة موريتانيا ضد تونس وعدم قدرتهم على هز الشباك.

وحملت الجماهير المدرب آلان جيريس، مسؤولية سوء الأداء في مباراة موريتانيا ضد تونس بشكل خاص وجميع مواجهات البطولة القارية عمومًا، خاصة أنه قام بتغيير مراكز العديد من اللاعبين، ولم يظهروا بالمستوى المتوقع.

ولم يُقدم نسور قرطاج المستوى المتوقع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تعادل بنتيجة 1/1 أمام أنغولا ومالي، ثم تعادل سلبيًّا في مباراة موريتانيا ضد تونس بالجولة الأخيرة.