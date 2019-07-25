هل يرحل جوتزه عن دورتموند؟

المواطن - مروة نبيل

قدّم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عرضًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم، ماريو جوتزه لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، إلا أنه وضع شرطًا.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى لتحصين جوتزه صاحب الـ27 عامًا، قبل نهاية عقده في صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة تفاصيل العرض المقدم من بوروسيا دورتموند لنجمه جوتزه، حيث يقضي بحصوله على 8 ملايين يورو سنويًا، ما يعني تقليص راتبه الحالي بنسبة 20%.

وأصبح جوتزه مضطرًا لتخفيض راتبه الحالي، والذي يبلغ 10 ملايين يورو، في حال قبوله التوقيع على عقد جديد مع بوروسيا دورتموند.

وسبق أن ألمح جوتزه إلى إمكانية لعبه خارج ألمانيا في المستقبل، الأمر الذي يُعد إشارة على رحيله عن بوروسيا دورتموند، في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق جديد بشأن تجديد التعاقد.

ونجح جوتزه في تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 آخرين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في الموسم الرياضي الماضي، ما دفع إدارة النادي لمحاولة تجديد عقده خوفًا من رحيله بالمجان نهاية الموسم المقبل.