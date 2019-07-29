وجهة غير متوقعة تنتظر نجم ليفربول السابق

وجهة غير متوقعة تنتظر نجم ليفربول السابق

2019/07/29
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب الإنجليزي دانيل ستوريدج مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق في مفاوضات مع نادي طرابزون سبور التركي للانضمام إلى الأخير كصفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة ESPN الرياضية أن دانيل ستوريدج، دخل في محادثات مع نادي طرابزون سبور الذي احتل المركز الرابع في الدوري التركي بالموسم الماضي.

وقبل تفاوض طرابزون سبور مع دانيل ستوريدج، كان النادي التركي نجح في التعاقد مع النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي وفالنسيا الإسباني السابق.

ويُذكر أن نادي أستون فيلا الإنجليزي وبولونيا الإيطالي أعربا عن رغبتهما في التعاقد مع دانيل ستوريدج بعد نهاية عقده مع نادي ليفربول.

وسبق لـ دانيل ستوريدج اللعب في صفوف أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وبولتون وويست بروميتش ألبيون في إنجلترا.

وكان دانيل ستوريدج، انضم لفريق ليفربول في عام 2013 قادمًا من نادي تشيلسي.



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