أمانة جدة تضبط 1060 ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج

المواطن - جدة

أنهت أمانة محافظة جدة أعمال رصد ومتابعة تهريب الذبائح الفاسدة خلال عيد الأضحى المبارك، للعام الحالي 1440هـ ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار محافظة جدة.

وجندت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في البلديات وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارات الأمانة المعنية وكل من محافظة جدة والشرطة وإدارة المرور، كافة الإمكانيات البشرية والآليات والمعدات لمنع تهريب الذبائح الفاسدة بتخصيص خمس نطاقات من خلال (بلدية أم السلم الفرعية) و(بلدية بريمان الفرعية) و(بلدية الجنوب الفرعية) و(بلدية ذهبان الفرعية) و(بلدية طيبة الفرعية) لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة.

وكانت وكالة البلديات الفرعية قامت بتنظيم أعمال المسالخ الرئيسية لتوفير سبل الراحة لـ أصحاب الأضاحي من خلال مسارات خصصتها الأمانة بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ بما في ذلك وضع صالات خاصة لذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل.

واستقبلت المسالخ الرئيسية للأمانة خلال عيد الأضحى لهذا العام (28,807) ذبائح، وفيما يتعلق بمتابعة منع دخول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب مخالفة الطرق المستخدمة في حفظها أو نقلها، وتمكنت البلديات الفرعية عبر نقاط التفتيش خلال أيام عيد الأضحى منع تهريب (1060) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها عبر نقاط التفتيش، حيث تم تفتيش (4412) سيارة تم حجز (212) منها، وفي سياق متصل تمكنت الأمانة خلال فترة موسم الحج من إزالة (376) من الحظائر العشوائية و(286) مسلخًا عشوائيًّا بالطرق الرئيسية والداخلية.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، محمد بن إبراهيم الزهراني، إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء، مبينًا أن الأمانة حرصت خلال عيد الأضحى المبارك على ضبط ومنع تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم، مبينًا أن الجهود والرقابة مستمرة.