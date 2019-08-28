أنشيلوتي يُغير خطته لمباراة يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا على نظيره يوفنتوس، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الممتاز.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن المدير الفني لفريق نابولي، كارلو أنشيلوتي يتطلع أن يقود فريقه للعودة فائزًا من تورينو، حيث يتطلع كلا الفريقين لمواصلة الفوز.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن أنشيلوتي يفكر في تغيير طريقة فريقه في مباراة يوفنتوس المقبلة، من خلال اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، بدلاً من أربعة.

ولعب أنشيلوتي بطريقة (4-4-1-1) في أولى مباريات نابولي ضد فيورنتينا، وانتهت لصالح فريقه بنتيجة 4/3، فيما سيبدأ بالتالي مباراة السيدة العجوز بطريقة (3-5-2).

وختم الموقع الإيطالي، بأن نيكولا ماكسيموفيتش، مدافع نابولي، سيبدأ مباراة يوفنتوس بجانب الثنائي كاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس.