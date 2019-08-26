إيداع راتب أغسطس خلال ساعات

إيداع راتب أغسطس خلال ساعات

2019/08/26
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تستقبل الحسابات البنكية للموظفين بعد ساعات راتب شهر أغسطس، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وبحسب النظام المتبع حاليًّا في صرف الراتب، ففي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخير موعد الصرف إلى يوم بعده.



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