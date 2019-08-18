الإسكان تكشف موعد الإعلان عن مخطط دانة الشرق

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن موعد الإعلان عن مخطط دانة الشرق.

وقالت الإسكان: إنه سيتم الإعلان عن مخطط دانة الشرق فور الانتهاء من العمل عليه، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

ولفتت الإسكان إلى أن في حال كان المواطن مطابقًا للشروط يمكنه التوجه للمشروع الذي يرغب به لحجز وحدته السكنية، أو تحديد المنتج المناسب أو المبادرة، ولمعرفة المزيد يمكن زيارة موقع سكني من خلال الرابط هنا

سكني هو برنامج مخصص للمواطن بالدرجة الأولى، لتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة من خلال خطوات سهلة وسلسة؛ وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تكون هذه الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية؛ وذلك لتسريع عملية الحصول على المسكن الأول.