المنيع: السعودية تنافست مع 5 دول لاستضافة مونديال اليد للأندية

المواطن - محمد سمعه

أكد محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن الملف السعودي كان الأقوى، لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد.

وتحدث محمد المنيع قائلاً: الملف السعودي تنافس مع ملفات من خمس دول على استضافة بطولة سوبر جلوب، لكن الملف السعودي كان الأقوى ونجحنا في استضافة البطولة بفضل وجود طفرة في رياضتنا ودعم مميز من القيادة.

وأضاف المنيع: بطولة كأس العالم للأندية في اليد تُقام كل عام، ونجحنا في استضافة البطولة في المملكة لمدة أربع سنوات.

من ناحية أخرى، نجح فريق الوحدة في الفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30/ 26 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وسيطر لاعبو الوحدة على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم بنتيجة 17/ 13، وواصلوا تألقهم خلال الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد تاوباتي البرازيلي.

وحصل لاعب نادي الوحدة، حسين الصياد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد تاوباتي البرازيلي اليوم، بعد تألقه اللافت ومساهمته في تحقيق الفوز.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب بالأمس، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، ويمثل السعودية الوحدة ومضر.

وتأهل فريق كيل الألماني إلى نصف نهائي مونديال اليد للأندية بعد الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 32/ 28.