الوزير آل الشيخ: حديث الخطيب المتجاوز مرفوض وسيحال إلى أمير مكة

المواطن - مكة المكرمة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن الخطيب الذي ظهر اليوم الأحد وتداوُل البعض خطبته ليس خطيبًا رسميًّا، كما أنه ليس تابعًا للوزارة.

وتابع الوزير آل الشيخ أن المكان الذي أُقيمت فيه الخطبة ليس مسجدًا، ولا مصلى معتمدًا، ولم يؤذن بإقامة صلاة العيد فيه، وتُعد إقامة الصلاة فيه مخالفة وتجاوزًا على النظام، مشددًا على أن الترخيص لا بد أن يكون من الوزارة، ومبنيًا على فتوى من اللجنة الدائمة لدار الإفتاء لإقامة صلاة الجمعة أو صلاة العيد.

وقال إن ما حدث يعتبر تجاوزًا غير مقبول مطلقًا، حيث تم تشكيل لجنة، وأثبتت ما حدث بإقرار الشخص المتحدث نفسه، متابعًا أن ما تحدث به الخطيب لا يوافق الشرع المطهر، ويعتبر ما قاله تعديًا على الجميع، وغير مقبول، وسيتم إحالة الموضوع كاملًا إلى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وفي وقت سابق، أثار أحد خطباء صلاة عيد الأضحى حالة من الغضب بعد أن وصف المرأة العاملة في قطاع البيع وصفًا غير لائق.