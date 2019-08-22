بثنائية .. النصر يتقدم على ضمك في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراته ضد ضمك في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بثنائية دون رد.

سجل الهدف الأول للعالمي، البرازيلي جوليانو بضربة رأسية في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين بطريقة جميلة.

ويُذكر أن مباراة النصر وضمك تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

جاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم، كالتالي؛ براد جونز، مايكون، مادو، سلطان الغنام، عبدالرحمن العبيد، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد ضمك اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عوض خميس، حمد المنصور، خالد الغوينم، فرج الغشيان، فراس البريكان وصالح آل عباس.

ويُدير مباراة النصر ضد ضمك النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويُساعده تيفيتا ماكسيني ومارك رول، والحكم الرابع ألكسندر كافانا، وحكم الفيديو جواو كابيلا، ونبيلسون موزين مساعد حكم الفيديو.