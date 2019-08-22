بماذا علّق برانكو بعد تعادل الأهلي والعدالة؟

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي عن حزنه الشديد وذلك بعد تعادل الراقي بالأمس مع نادي العدالة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث إيفانكوفيتش بعد المباراة قائلًا: أعتذر لجماهير الأهلي عن نتيجة لقاء أمس ضد العدالة، مشوار البطولة لا يزال طويلاً، سأسعى لتصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة”.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة، بضغط هجومي من قبل الراقي الذي سعى وبكل قوة لإحراز الهدف الأول في شباك نادي العدالة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد محاولات عديدة، تمكن الراقي من افتتاح التسجيل في مباراة الأهلي والعدالة عبر اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والعدالة، تراجع أداء النادي الأهلي كثيرًا مما أعطى الفرصة لفريق العدالة لمحاولة إحراز هدف التعادل.

وتمكّن اللاعب السنغالي أليو سيسيه من إحراز الهدف الأول للعدالة في مباراة الأهلي والعدالة بالدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة جميلة ووسط تكاسل من مدافعي الأهلي.

وكان برانكو أجلس السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي احتياطيًا في لقاء العدالة، ثم دفع به في الشوط الثاني.