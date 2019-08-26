جدة .. مدينة بلا مشاريع متعثرة في خدمات المياه والصرف الصحي

المواطن - جدة

نجحت شركة المياه الوطنية في إنجاز مشاريعها بمدينة جدة وتفعليها دون تعثر يُذكر، والوصول بنسبة المشاريع المتعثرة من المشاريع الجاري تنفيذها إلى (صفر ٪‏) هذا العام، لتصبح بذلك مدينة جدة بدون أي مشاريع متعثرة في مجالَي خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة عملت بكوادرها الوطنية المؤهلة على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومدينة جدة خصوصًا خلال العام الماضي ورفع مستواها للخروج من دائرة التعثر، إذ وصلت هذا العام إلى عدد (صفر) مشروع متعثر من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها بعد أن كانت نسبة (تعثرها) تتجاوز 30% قبل عامين.

وأضاف الغامدي:” أن الشركة قامت بتطبيق آلية حديثة تُعنى بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع مما أدى إلى زيادة عدد المنتظمة المكتملة، التي دخلت حيز الخدمة والتشغيل الفعلي لخدمة المواطنين والزوار من عملاء الشركة في مجالي خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق معدلات جودة عالية في الخدمات المقدمة.

وبيّن أن الشركة تعمل بشكل مستمر في منطقة مكة المكرمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى مدن بلا مشاريع متعثرة، مضيفًا أن الدعم الكبير التي حظي به القطاع من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومعالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، والمهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح الغامدي، أن الشركة نجحت خلال الفترة الأخيرة في إنجاز (14) مشروعًا مهمًا وحيويًا بمدينة جدة، دخلت الخدمة وساهمت في الحد من المشاكل البيئية الناتجة من طفوحات مياه الصرف الصحي، وإيصال المياه عبر الشبكات إلى أحياء جديدة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على استكمال (47) مشروعًا وتنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات ريال منها (7) مشاريع للمياه، و(40) مشروعًا للصرف الصحي ضمن خدمات شركة المياه الوطنية، والتي ستسهم بعد تنفيذها في الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع الغربي.