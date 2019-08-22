جوليانو يكشف أصعب لحظات النصر في لقاء ضمك

المواطن - محمد سمعه

أبدى البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي النصر، سعادته الكبيرة وذلك بعد فوز العالمي الخميس على نادي ضمك في الجولة الأولى من الدوري بثنائية دون رد.

وتحدث جوليانو لقناة KSA SPORTS بعد المباراة قائلًا: النصر أهدر العديد من الفرص المحققة لإحراز الأهداف وهذه كانت أصعب اللحظات ولكننا فزنا بهدفين، وهذا شيء مهم للغاية.

وتابع جوليانو: النصر لعب مباراة رائعة للغاية وحقق المطلوب ألا وهو الفوز أمام فريق ضمك وهو الفريق الذي حاول التألق أمامنا.

سجل البرازيلي جوليانو الهدف الأول لـ النصر في مباراة ضمك في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر تقديم عروضه الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث، ولكن تألق دفاع ضمك وسوء الحظ، أوقف النتيجة عند ثنائية دون رد للنصر.

قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ” الرياضية” إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمدالله بعد مباراة ضمك أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة.