سييرا: ستشاهدون تألق أجانب الاتحاد غدًا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن فريقه متحمس لبدء منافسة قوية في بطولة جديدة.

وتحدث سييرا في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الاتحاد والعهد اللبناني في البطولة العربية قائلًا: متحمسون لبدء المنافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب.

وأضاف سييرا: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وتابع مدرب العميد: ستشاهدون غدًا تالق اللاعبين الأجانب المختارين لمواجهة فريق العهد.

وستنطلق مباراة الاتحاد والعهد اللبناني على ملعب ”الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة غدًا الثلاثاء.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، سمح لنادي الاتحاد ولجميع الأندية المشاركة في البطولة العربية هذا الموسم، بإشراك خمسة لاعبين فقط في المباراة الواحدة بالبطولة العربية.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد للبطولة العربية مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالعزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.