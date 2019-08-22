فيديو .. الأهلي والعدالة أحباء بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والعدالة منذ قليل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة، بضغط هجومي من قبل الراقي الذي سعى وبكل قوة لإحراز الهدف الأول في شباك نادي العدالة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد محاولات عديدة، تمكن الراقي من افتتاح التسجيل في مباراة الأهلي والعدالة عبر اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعدالة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والعدالة، تراجع أداء النادي الأهلي كثيرًا مما أعطى الفرصة لفريق العدالة لمحاولة إحراز هدف التعادل.

وتمكّن اللاعب السنغالي أليو سيسيه من إحراز الهدف الأول للعدالة في مباراة الأهلي والعدالة بالدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة جميلة ووسط تكاسل من مدافعي الأهلي.

ويُذكر أن مباراة الأهلي والعدالة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح فريق العدالة، بعد مباراة الأهلي والعدالة في تحقيق أول تعادل له وخطف أول نقطة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد صعوده لدوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة ناديَي أبها وضمك.

أبدت فئات عديدة من جماهير النادي الأهلي، حزنها الشديد وذلك بعد السقوط في فخ التعادل في مباراة الأهلي والعدالة، خاصة أن جمهور الراقي كان ينتظر الفوز في المباراة نظرًا لفارق التاريخ والإمكانيات بين الأهلي والعدالة.

وكان عمر السومة مهاجم الراقي، جلس احتياطيًا في مباراة الأهلي والعدالة، ونزل كتبديل في الشوط الثاني.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والعدالة، كان نادي النصر تمكن من الفوز على فريق ضمك بثنائية دون رد في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.