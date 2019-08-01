لقطات مرعبة لمسنّة تحمل ثعبان كوبرا بيديها العاريتين

المواطن - متابعة

أشعلت جدة مسنّة مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار لقطات لها تحمل ثعبان كوبرا بيديها العاريتين دون خوف.

ونشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو يُظهر الجدة تحمل كوبرا حية، وتسير على طول الطريق بينما الكوبرا كانت تحت تأثير غيبوبة.

وذكرت التقارير المحلية أن العجوز ” برانيت ” البالغة من العمر 75 عاماً عثرت على الثعبان الهائل أمام منزلها في شومفون بجنوب تايلاند يوم السبت الماضي، حيث قبضت المرأة العجوز، التي زعمت أنها ممسوسة بإله الثعابين، بيديها العاريتين وأحكمت قبضتها على رقبتها ورفعتها فوق كتفيها قبل أن تسير بها على الطريق بجوار المارة وكأنه مشهد طبيعي.