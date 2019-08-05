متحدث قياس : القدرات العامة متاح طوال العام

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن اختبار القدرات العامة ” الورقي ” سيقعد على فترتين خلال العام الدراسي الجديد والتسجيل فيه متاح حاليًا عبر موقع المركز هنا، وستعقد الفترة الأولى من 5-13 صفر 1441هـ، والفترة الثانية ستعقد في 4-12 رجب 1441هـ، وذلك من خلال عدد من المقرات الموجودة في مدن ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقرات “المحوسبة” المنتشرة في مناطق المملكة والتي تقام بشكل مستمر يومياً طوال العام، بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة والتخلص تدريجيًا من الاختبارات الورقية وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة وخاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث ، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج، كما أنها تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضعيفي البصر والمعاقين حركيًا، حيث تم تصميم غرف خاصة في المقرات لهم مهيأة بالكامل.

ويعتبر اختبار القدرات العامة مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.

وحثّ مدير الاتصال والإعلام جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب التابع لمركز “قياس” والذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار القدرات العامة ، وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط :هنا.

ونوه إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.