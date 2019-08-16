معالم من رحلة الحج قديمًا وحديثًا في صالة الحجاج بمطار جدة 

المواطن - واس

تنظم وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (معرض الصور التاريخية .. معالم من رحلة الحج) في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة خلال الفترة من 16 – 29 ذي الحجة 1440ه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف إطلاع الحجاج المغادرين على صور متنوعة من معالم الحج القديمة والحديثة والمستقبلية بإذن الله، وجعلها آخر ذكريات رحلة حجهم هذا العام.

ويضم المعرض الذي يحظى بدعم إمارة منطقة مكة المكرمة ويقام لأول مرة خلال حج هذا العام في صالة الحجاج بمطار جدة أكثر من 70 صورة بالأبيض والأسود وبالألوان وعروض فيديو متنوعة عن أبرز معالم رحلة الحج قدمتها وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بمشاركة الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين السريع، وشركة طيران “ناس”.

ويسعى معرض معالم من رحلة الحج إلى ترسيخ صورة جميلة عن الحج في ذاكرة الحاج بعد أن أكرمه الله هذا العام بأداء مناسك الحج ولله الحمد ويستعد للمغادرة من صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة إذ سيكون المعرض بمثابة المنصة البصرية التي تختزل أمام الحجاج رحلة الحج الطويلة والمشروعات التي نفذتها المملكة ولا تزال تنفذ معظمها في المشاعر المقدسة عبر حقب زمنية مختلفة بغية تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لينعموا بالراحة خلال أدائهم الحج بإذن الله.



وتعرض وكالة الأنباء السعودية عددًا من الصور التاريخية والحديثة التي مرت بها رحلة الحجاج خلال حقب من الزمن، والواقع الذي نعيشه الآن من خلال سرد زمني يبين للمشاهد كيف تطورت المشروعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، مرورًا بأبنائه الملوك البررة – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي أولى أيده الله وسمو ولي عهده الأمين كل الاهتمام والرعاية بخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المجالات، ودعم كل المشروعات التي تنهض بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين على حد سواء.

كما تعرض هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مجموعة من صور المشروعات التي نفذتها في المشاعر المقدسة خاصة في منطقة رمي الجمرات، وقطار المشاعر، ومشروعات التطوير في مكة المكرمة للنهوض بالبنية التحتية لها وذلك بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة، فضلا عن متابعة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، صورًا تاريخية وحديثة ملتقطة للمشاعر المقدسة ورحلة الحج والمسجد الحرام بزوايا احترافية عالية، ناهيك عن صور فضائية لمنطقة المشاعر المقدسة قدمتها المدينة وعروض فيديو تحكي مسيرة التطوير التي مرت بها الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج وتعمل على تطويرها سنويًا من أجل راحتهم.

ويتيح المعرض للحجاج فرصة طباعة الصور الفورية لهم لاقتنائها، في حين سيكون متاحًا للزيارة خلال الفترة من 29 -16 ذي الحجة على فترتين يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 11 ليلاً، بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الحجاج المغادرين عبر صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والتقاط الصور الشخصية لهم في المعرض.