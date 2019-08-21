وزارة الخدمة المدنية توضح طريقة إضافة درجتين علميتين في جدارة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لا بد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

في سياق آخر، أجابت وزارة الخدمة المدنية عن تساؤلات جديدة بشأن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مُرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.