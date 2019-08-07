وزير الدفاع التونسي يستقيل بعد ترشحه للرئاسة

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قدّم وزير الدفاع التونسي استقالته من منصبه بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة.

وتقدّم الوزير، عبدالكريم الزبيدي، البالغ من العمر 69 عامًا، الأربعاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة المقررة في 15 سبتمبر المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

وعلى الرغم من أن عبدالكريم الزبيدي تقدم بصفته مستقلًا، فإنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية، من بينها حزبا نداء تونس وآفاق تونس.

ويأتي هذا الترشح بعد ساعات على إعلان حزب حركة نداء تونس تأييده لترشيح الزبيدي لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان صدر عن الحزب الثلاثاء.

وأوضح بيان الحزب أنه “قرر مساندة ترشح السيد عبدالكريم الزبيدي لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل”.

يُشار إلى أن الزبيدي كان قد قرّر في أواخر يوليو الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد أن جمع عدد من البرلمانيين توقيعات لتأييد ترشيحه لخوض الانتخابات، وقد أعلن استقالته من منصبه بعد إعلان الترشح الرسمي.