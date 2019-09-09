أب يقتل أطفاله شنقاً بعد انفصاله عن زوجته

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أقدم أب على قتل أبنائه الأربعة شنقاً باستخدام الأحزمة المدرسية، بعدما قررت زوجته الانفصال عنه.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الأب سيبوسيسو مبونجوس، البالغ من العمر 44 عاماً، انتظر حتى تذهب زوجته إكسوليسيل البالغة من العمر 42 عاماً إلى العمل، ثم أعدم أبناءه الأربعة كوهليكونكي 4 أعوام، وخويزي 6 أعوام، وسفيشيلي 10 أعوام، وابنة الزوجة أياكا جيان 16 عاماً، في منزلهم بعدما جلبهم من المدرسة في بينيتون بجنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة، أن الأب عندما عاد لمنزله مع الأطفال أمر ابنه البالغ من العمر 10 أعوام بشراء الحلوى، ثم شنق الطفلين الأصغر سناً بحزام مدرستهما، وبعدها شنق الطفل الآخر.

وتم العثور على الـ3 جثث في المنزل، إضافة لجثة الابنة البالغة من العمر 16 عاماً خارج المنزل.