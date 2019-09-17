المحرق البحريني إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس
بعد فوزه على شباب قسنطينة الجزائري

المحرق البحريني إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس

2019/09/17
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة المحرق ضد شباب قسنطينة الجزائري ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الفريق البحريني بهدفين دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وفش النجم تياغو دي برادو اشتباك التعادل السلبي في مباراة المحرق البحريني ضد شباب قسنطينة الجزائري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، قبل أن يُحرز تياغو أوغستو هدف التأهل في الدقيقة 80.

وكان المحرق البحريني قد خسر مباراة ذهاب دور الـ32 التي أُقيمت في الجزائر بنتيجة 3/1، ولكنه نجح في خطف بطاقة التأهل بعد فوزه بهدفين نظيفين اليوم، مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.


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