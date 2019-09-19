تصريحات وإثارة قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

من المعروف دائمًا أن مباريات الأهلي ضد الزمالك تكون مثيرة وجاذبة لفئات عريضة من عشاق الكرة المصرية، ليس فقط في مصر ولكن لديربي العاصمة المصرية القاهرة شعبية كبيرة بين جميع أبناء الوطن العربي.

ودائمًا ما تظهر تصريحات مثيرة للجدل من قبل المسؤولين في الناديين قبل انطلاق مباريات الأهلي ضد الزمالك.

هذه المرة حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على الإدلاء ببعض التصريحات المثيرة للجدل قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري حيث قال: أعتقد أنه يجب على محمود الخطيب رئيس الأهلي أن يتعلم مني كيفية الإدارة، يجب عليه أن يكون متواضعًا ويعترف بعدم قدرته على إدارة الأهلي.

وأضاف مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك: عندما قلت بأنني سأدعم مؤمن زكريا وسأساعده كان الأمر حقيقيًا ولم أقل هذا الأمر لمجرد العرض أو جذب حب الناس، ولكن يبدو أنني أحرجت محمود الخطيب والذي أبدى اهتمامه باللاعب بعد حديثي عنه.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك، كان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي سخر من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك، مما تسبب في غضب كبير لوالده مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكانت اللجنة الخماسية والتي تُدير اتحاد كرة القدم المصري أعلنت أن مباراة الأهلي ضد الزمالك ستُقام غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر بدلًا من الساعة الثامنة.

ويلعب الفريق الأحمر كأس السوبر بصفته بطل الدوري المصري لكرة القدم، فيما يخوض الأبيض مباراة الأهلي ضد الزمالك بصفته بطل كأس مصر هذا العام.

وتتباين ظروف الفريقين قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث ودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، بعد خسارته أمام بيراميدز، وتسببت هذه المواجهة في إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويُعد الفريق الأبيض أجهز فنيًا ونفسيًا لخوض مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة، حيث إنه نجح مؤخرًا في التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.