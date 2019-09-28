توضيح من الجوازات بشأن مدة الإقامة في المملكة من خلال التأشيرة السياحية

المواطن - الرياض

قالت المديرية العامة للجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن التأشيرة السياحية تتيح لحاملها إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر خلال السنة الواحدة.

وكانت المملكة قد أعلنت رسميًا أمس عن فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في الدرعية التاريخية بالرياض.

وشارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، وذلك بحضور أمين عام رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط: ( هنا )، أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.

وهذه الدول هي: أمريكا وكندا وبروناي وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وماليزيا وأندورا والنمسا والسويد وبلجيكا والصين وكازخستان وبلغاريا وكرواتيا وإسبانيا وقبرص والتشيك والدنمارك وسويسرا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأيضًا: ألمانيا واليونان وهولندا وأوكرانيا وهنغاريا (المجر) وإيسلندا وإيرلندا وسلوفينيا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وسلوفاكيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطة وسان مارينو وموناكو ومونتين نيغرو (الجبل الأسود)، والنرويج وروسيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وأوقيانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.