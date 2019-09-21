جثمان زين العابدين بن علي يُوارى الثرى في المدينة المنوّرة

المواطن - المدينة المنورة

دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة، اليوم السبت، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عاماً.

وكانت عائلة الرئيس الراحل قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتمّ تشييع جثمانه عصر اليوم السبت في المدينة المنوّرة.

وكتب صهر الرئيس كريم الغربي منشوراً على تطبيق “أنستغرام”، السبت: “اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة”.

وكان صهره قد أكد وقت سابق أنّ ابن علي “لم يوصَ بدفنه في تونس”.