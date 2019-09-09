جورجينيو يُخطط للبقاء في تشيلسي لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أوضح جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب الإيطالي جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أن موكله يُخطط للبقاء مع البلوز لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت تقارير إخبارية، قالت إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع جورجينيو لصالح البيانكونيري.

ونقل راديو KISS KISS تصريحات جواو سانتوس والذي قال: لا، لم يحدث أن جورجينيو فكر في الانتقال إلى يوفنتوس، جورجينيو لايزال في عقده خمس سنوات مع تشيلسي، ولنقل إنه يريد البقاء على الأقل لـ 4 سنوات أخريات.

أكد جورجينيو، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي في وقت سابق، أنه تعلم الكثير بعد انتقاله للبلوز خلال الفترة الأخيرة.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات جورجينيو والذي قال: لقد كان موسمًا أول رائعًا بالنسبة لي مع نادي تشيلسي والانتقال للدوري الإنجليزي وإلى تشيلسي جعلني أتعلم الكثير من الأشياء وأطور قدراتي.

وتابع جورجينيو: روبيرتو مانشيني يثق فيّ كثيرًا بالمنتخب الإيطالي، وأنا أحاول استغلال هذه الثقة، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وبالطبع أحب تسجيل الأهداف، ولكن من المهم هو فوز المنتخب الإيطالي وحصده للنقاط الثلاث.