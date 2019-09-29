دوري الدرجة الأولى.. 4 انتصارات وتعادل واحد

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد.

ولعب الثقبة ضد الباطن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بنتيجة 2/1، سجلها سلمان النخلي وتركي السفياني، وهز شباكه صديق الماجري.

وفاز التقدم على مضيفه المجزل بنتيجة 3/2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسجل ثنائية أصحاب الأرض ثامر العلي، فيما أحرز ثلاثية الضيوف عبدالله الحربي، عبدالله المقباس وديابيت عثمان.

وتمكن الطائي من الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وسجل لويز إدواردو وعبدالعزيز الحرابي ثنائية فريق الطائي، فيما أحرز مصطفى عبدالله هدف الضيوف.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة على نظيره الخليج بهدف دون رد سجلها جوهان في الدقيقة 90 من أحداث المباراة التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الشعلة ونجران التي أُقيمت على ملعب نادي الشعلة، وسجل ثنائية صاحب الأرض مامادو ومسفر البيشي، وأحرز وليد الشنقيطي هدفي الضيوف.