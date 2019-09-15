رسميًّا.. رفض استئناف الوداد والترجي بطلًا لإفريقيا

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الأحد، قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل.

وأكدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط في الكاف، وأقرت بانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد من الملعب؛ وفوز الترجي بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وتتويج الفريق التونسي باللقب القاري.

وقدم نادي الوداد آخر مرافعاته اليوم أمام لجنة الاستئناف بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة، وطالب بإعادة مباراة الترجي على ملعب محايد أو إعلانه بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، وهو ما رفضته اللجنة.

وبعد قرار لجنة الاستئناف اليوم، أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي هو بطل دوري أبطال إفريقيا 2019، وللمرة الثانية على التوالي، ويُعد هذا اللقب هو الرابع في تاريخه.

ومن المقرر أن يُمثل الترجي إفريقيا في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل، وستقام قرعته، يوم الاثنين المقبل، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في سويسرا.