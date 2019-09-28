ريما بنت بندر ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

ريما بنت بندر ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

2019/09/28
الساعة 5:08 مساءً
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المواطن - الرياض

اختارت مجلة أمريكية شهيرة امرأتين خليجيتين ضمن لائحة “أقوى 150 امرأة في واشنطن”، لتكونا العربيتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما في القائمة لعام 2019.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن المجلة اختارت حرم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح إلى جانب السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

وتضمنت قائمة مجلة الشؤون الدولية “انترناشونال أفيرز” لهذا العام عددًا من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي.

وأشارت المجلة إلى أن الخليجيتين من بين 150 من “النساء الأكثر نفوذًا في المنطقة في مجالات الحكم والأعمال التجارية والقانون والتعليم والإعلام والمنظمات غير الربحية والفنون”.


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