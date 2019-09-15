فتح مراكز الاقتراع في تونس للتصويت بالانتخابات الرئاسية

فتح مراكز الاقتراع في تونس للتصويت بالانتخابات الرئاسية

2019/09/15
الساعة 11:26 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و88 ألف ناخب لاختيار 26 مرشحاً، من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب (تحيا تونس)، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعبدالفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدى، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

ويُنتخَب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية نشر حوالي 70 ألفاً من عناصر الأمن الوطني في مختلف أرجاء البلاد، لتأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأمين عمليات الاقتراع والفرز والشخصيات والضيوف والملاحظين وكافة المرشحين، إلى جانب ضمان الأمن العام.


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