فيديو.. 300 ألف جنيه إسترليني تفضح عراب التحريض حمد ثامر آل ثاني

فيديو.. 300 ألف جنيه إسترليني تفضح عراب التحريض حمد ثامر آل ثاني

2019/09/27
الساعة 8:08 مساءً
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المواطن - الرياض

يعتبر رئيس شبكة قناة الجزيرة القطرية، منبر الجماعات المتطرفة، حمد ثامر آل ثاني، الممول الخفي للمرتزقة الساعة لإثارة الفتنة في المملكة، وعراب منصات التحريض.


وفضح مقطع فيديو آل ثاني الذي يذهب إلى لندن ليسلم المدعو سعد الفقيه حقيبة بها 300 ألف جنيه إسترليني مقابل تشويه المملكة.

وكثيرًا ما طالب سعوديون وعرب بإغلاق قناة الجزيرة القطرية؛ لما تقدمه من فتن وأكاذيب على شاشتها تستهدف بها العرب وتحابي إيران والأتراك والاحتلال الإسرائيلي، حيث حادت عن مسارها الإعلامي وتحولت إلى منصات، هجرتها الجماهير الشرفاء والإعلاميون المحترفون؛ لتؤوي أصحاب الأقلام المأجورة.

وأصبح من العادة أن بوق الجزيرة إذا حدث كذب، فتشويه الحقائق أصبح طبيعيًّا لدى القناة القطرية، ولا تحاول إخفاء ذلك بل تتعامل بكل صفاقة وتتاجر بالأبرياء، وتسيء إلى الدول وخاصةً المملكة في محاولات فاشلة لتشويهها.


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