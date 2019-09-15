نتائج أولية.. القروي وقيس سعيد بمقدمة الانتخابات التونسية

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بينت مؤشرات نتائج تقديرية للانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الأحد، في تونس، عبور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، للتنافس على رئاسة تونس، وسجلت سقوط مدوٍّ لمرشحي الأحزاب الحاكمة.

وأفادت مؤشرات التصويت التقديرية، التي أعلنت عنها مؤسسة سيغما كونساي، بتصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب “قلب تونس” السجين نبيل القروي نتائج التصويت، ومرورهما إلى الدور الثاني، الأول بنسبة 19.5 بالمائة والثاني بنسبة 15.5 بالمائة، بينما حل مرشح “حركة النهضة” عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 11 بالمائة، ثم المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي الذي تحصل على 9.4 بالمائة من الأصوات، في حين تحصل مرشح حزب “تحيا تونس” ورئيس الحكومة يوسف الشاهد على المرتبة الخامسة بنسبة 7.5 بالمائة.