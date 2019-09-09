وزير العمل لأبناء وبنات عسير: استفيدوا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة
أكد أنه استمع إلى آراء هامة أثرت النقاش وأفكار رائعة

وزير العمل لأبناء وبنات عسير: استفيدوا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

2019/09/09
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أنه سعد بلقاء الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وقيادات القطاع غير الربحي ورجال الأعمال خلال زيارته إلى المنطقة.

وقال الراجحي: إنه تناقش معهم حول سبل تنمية القطاع الثالث ودعم سوق العمل وتطويره وتعزيز برامج التوطين في المنطقة، مقدمًا لهم الشكر الجزيل على آرائهم الهامة التي أثرت النقاش، وأفكارهم الرائعة التي سيأخذها في عين الاعتبار، وجهودهم المبذولة في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي.

وأضاف وزير العمل: سوف نعمل سويًّا لتحقيق الأهداف المرجوة، متابعًا: كما سررت أيضًا بزيارة مشاريع ريادية في المنطقة مموّلة من بنك التنمية الاجتماعي، في عدة أنشطة تجارية مختلفة.

وختم الوزير الراجحي بقوله: أدعو أبناء وبنات منطقة عسير للاستفادة من الفرص الاستثمارية في منطقتهم الواعدة، من خلال برنامج رعاية وتمويل الرياديين من بنك التنمية الاجتماعي.


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