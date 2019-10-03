أوباميانج يُهاجم رئيس بوروسيا دورتموند

المواطن - مروة نبيل

هاجم نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانز يواخيم فاتسكه ووصفه بأنه “مهرج”.

وجاءت تصريحات أوباميانج ردًا على حديث فاتسكه لصحيفة “سود دويتشه تسيتونج”، حينما أكد أن اللاعب الجابوني رحل عن بوروسيا دورتموند بسبب رغبته في حصد الأموال.

وتابع فاتسكه: “أوباميانج الذي يظهر بشكل رائع مع أرسنال ربما سيصبح مسرورًا عندما يتفحص حسابه البنكي، لكنه يوم الأربعاء سيشعر بالحزن عندما يشاهد دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز”.

ورد أوباميانج، اليوم الخميس، على تصريحاته فاتسكه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “من الأفضل لك ألا أتحدث عن سبب رحيلي عن دورتموتد، السيد فاتسكه أنت مجرد مهرج”.

وأضاف: “أتذكر عندما قلت إنك أبدًا لن تبيع عثمان ديمبلي ولكن عندما رأيت أكثر من 100 مليون يورو سعيت للحصول على هذا المال، من الأفضل ألا تتحدث عن المال، أرجوك اتركني وشأني”.

يُذكر أن أوباميانج انتقل من بوروسيا دورتموند إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018 مقابل 69 مليون دولار.