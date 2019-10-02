الإعلام الرياضي يُنظم تدريبًا على صحافة الموبايل لـ 3 أيام

المواطن - واس

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين القادم ، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” صحافة الموبايل” ويستمر على مدى ثلاثة أيام ، وذلك بفندق سويس إن بتبوك.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل ، لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الرياضي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقاً للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي ، وضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد وتتضمن إقامة 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة ، والإذاعة والتلفزيون ، والإنتاج الفني في 6 مناطق بالمملكة.

يذكر أن الاتحاد قد أقام عشرة برامج تدريبية في المرحلة الأولى في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل والقصيم شهدت مشاركة أكثر من 330 متدرباً .